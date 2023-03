La Fiorentina supera l’Honved ai rigori e vola in semifinale al Torneo di Viareggio! Decisivo Tognetti, rigore comico di Ievoli

A Santa Croce sull’Arno la Fiorentina batte 3-2 dopo i calci di rigore gli ungheresi dell’Honved accedendo alle semifinali del Torneo di Viareggio. Una gara complessa risolta solo nella lotteria finale, dopo i 90′ che si sono conclusi sul punteggio di 0-0.

Il primo tempo non è semplice per la squadra di Papalato, che deve fare i conti con un avversario ruvido, falloso e spigoloso. Due ammonizioni per i magiari, rimediate da Pekar e Pinter, tante botte e Fiorentina pericolosa solo con Da Silva all’11’. In compenso l’Honved va vicino al gol con Pekar di testa e poi con Simon che chiama alla parata Tognetti.

Nella ripresa arriva anche il primo giallo viola, lo prende l’ecuadoriano Padilla Mendoza per simulazione. Quindi Vojtko, dopo aver commesso falli in serie, prende finalmente il giallo. Caprini sfiora il gol al 58’ calciando di poco fuori sull’invito di Padilla Mendoza. Padilla impegna Gyetvan al 63’, poi ancora l’italo-francese Caprini al 65’ va vicino alla rete colpendo di testa su un ottimo cross di Pitti: sfera alta di poco. Quarto giallo ungherese al 77’: lo rimedia Kocsis che entra duro su Gudelevicius. Ammonito anche il lituano Gudelevicius all’85’ e quarto giallo ungherese al 92’ rimediato da Koszovscsuk.

Il punteggio rimane inchiodato sullo 0-0: si va ai calci di rigore. Vanno tutti in rete i primi 2 rigori per parte. Segnano Kaczvinszki e Kocsis per l’Honved, Mignani e Gudelevicius per la Fiorentina. Sbagliano Pinter che calcia fuori e il viola Padilla, che centra il palo. Quindi altro palo, degli ungheresi con Fabiankovits, e vantaggio viola con un incredibile rigore di Ievoli. Il portiere ungherese para ma si preoccupa di esultare per l’intervento ed il pallone entra in rete nel frattempo. Tognetti para poi il rigore di Bezzeg regalando la vittoria alla Fiorentina.

La squadra di Papalato accede così alla semifinale del Torneo di Viareggio!

FIORENTINA (3-4-3): Tognetti; Maggini, Saltalamacchia, Elia; Spaggiari (62’ Pitti), Deli (45’Gudelevicius), Ievoli, Scuderi (76’ Ofoma); Fortini, Caprini (88’ Mignani), Da Silva (45’ Padilla Mendoza).

A disp.: Dolfi, Leonardelli, Pitti, Mignani, Padilla Mendoza, Gudelevicius, Chiesa, Sichi, Renda, Diarra, Sadotti, Ofoma, Italiano. Allenatore: Christian Papalato

Ammoniti: Padilla Mendoza, Gudelevicius.