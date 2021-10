La Fiorentina tende la mano a Vlahovic. Ma deve cambiare procuratori se vuol riprendere il dialogo

La Fiorentina non ha chiuso i rapporti diplomatici con il proprio centravanti, Dusan Vlahovic. Stiamo parlando ancora del rinnovo contrattuale.

Questo perché, evidentemente, ha motivo di considerare il giocatore coinvolto parzialmente in un gioco al rialzo che lo riguarda. Ma, stando a quello che riporta La Nazione stamani, il club viola si aspetta una mossa significativa da parte del giocatore: il cambio dei procuratori.

Sogno, speranza o qualcos’altro? Di sicuro questa mossa viene considerata dalla società come l’unica possibile per riaprire un dialogo dopo le dure parole del presidente Commisso. Il numero uno gigliato ha ravvisato nel comportamento del duo Ristic-Grcic gli estremi del gioco d’azzardo al rialzo che non ha consentito di arrivare alla firma.