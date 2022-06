La Fiorentina fa sul serio per Mandragora. E l’interesse dell’Inter per Milenkovic apre a un’altra possibilità a centrocampo

La Fiorentina si è inserita con decisione sulla corsa a Rolando Mandragora. Il centrocampista è tornato alla Juventus, dopo che il Torino ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 14 milioni di €. Secondo quanto riportato da La Nazione, la società viola, visti gli ottimi rapporti con i bianconeri, ha chiesto subito informazioni ed è arrivata a chiacchiere approfondite, tanto da intavolare l’ipotesi di un prestito con riscatto fissato a 10 milioni di €. Occhio ancora al Toro, che non ha mollato del tutto il giocatore.

Giusto porre attenzione anche a quelle che possono essere le alternative. E allora, entra in scena l’Inter, da tempo interessata a Nikola Milenkovic per rinforzare la difesa, soprattutto ora che sembra più probabile la partenza di Skriniar. La Fiorentina, in un ipotetico affare, potrebbe chiedere in prestito Stefano Sensi fino al termine della stagione.