La Fiorentina tiene comunque in caldo Scamacca ma Inter e Atalanta potrebbero anticipare il colpo per completare l’attacco

Il nome di Gianluca Scamacca continua ad essere accostato alla Fiorentina: calciomercato.com indica il club viola come quello ancora favorito per arrivare all’attaccante del Sassuolo. Molto dipenderà anche da Vlahovic però e con il serbo verso la permanenza un investimento pesante diventa difficile da immaginare. Ecco perché sul classe ’99 ci sono anche altre squadre, alla ricerca di un colpo per completare l’attacco: potrebbe essere il caso dell’Atalanta qualora andasse via Zapata o dell’Inter, a cui serve ancora un giocatore. La via di Firenze tornerebbe ad essere in discesa però qualora cambiasse qualcosa relativamente a Vlahovic negli ultimi giorni della sessione.