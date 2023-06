La Fiorentina torna alla carica per Dia: c’è l’offerta, ma la Salernitana ha già fissato un incontro per blindarlo

Come scrive questa mattina il quotidiano Città di Salerno, nel week-end ci sarà un incontro tra il presidente della Salernitana Iervolino e il tecnico dei granata Sousa per parlare del prossimo mercato. Il tema principale dell’incontro riguarderà in particolare Boulaye Dia, attaccante nel mirino di diverse società tra cui anche la Fiorentina. L’intenzione è quella di blindare il bomber senegalese, per il quale, si legge, la società di Commisso si sarebbe di nuovo fatta sotto nelle ultime ore.

Ipotesi confermata da Il Tirreno, che questa mattina scrive di un’offerta della Fiorentina per lui: soldi + il cartellino di Arthur Cabral. Si attende una risposta da Salerno.