La Fiorentina torna alla carica per Orsolini: il Bologna chiede minimo 15 milioni per il suo esterno d’attacco

Non è certo un mistero che l’esterno del Bologna Riccardo Orsolini piaccia da tempo alla Fiorentina. Un anno fa la chiusura dell’operazione era vicina a 12 milioni, poi il Bologna decise di non cedere il giocatore, ma stavolta è diverso dato che andrà in scadenza nel 2024. Secondo La Gazzetta dello Sport la società viola è pronta a riprovarci, al di là del fatto che ai rossoblù non piace l’idea di rinforzare una diretta concorrente per le zone a ridosso delle big.

La problematica principale resta però il prezzo. Il Bologna oggi vuole di più, ovvero 15 milioni e non ha intenzione di scontare il proprio giocatore che è in doppia cifra con i gol segnati in stagione. E nella trattativa non sono nemmeno previste contropartite tecniche come il terzino gigliato Aleksa Terzic che tanto piace alla dirigenza felsinea. Ma il tecnico della Fiorentina Italiano ha messo Orsolini nella propria lista e il dg Barone insieme al ds Pradé ci stanno provando ancora una volta.