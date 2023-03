La Fiorentina torna all’opera al Torneo di Viareggio… dove un arbitro è dovuto uscire dallo stadio con la scorta

Oggi la Fiorentina di mister Papalato torna in campo al Torneo di Viareggio. Nel girone, la Viola si trova già in una rosea situazione dopo le due nette vittorie contro Euro New York e ASD Seravezza; attenzione, tuttavia, all’impegno odierno contro il Monterosi, che ha 6 punti esattamente come i gigliati.

Proprio al Torneo di Viareggio, ieri, si è verificato un brutto episodio, riportato dal Corriere Fiorentino. Protagonisti (in negativo) gli argentini del Don Torcuato, che sono stati eliminati dalla competizione dopo il pareggio contro il Pontedera. La squadra sudamericana ha accerchiato l’arbitro e ha preso a calci gli spogliatoi, attendendo anche fuori dal campo il direttore di gara, che ha dovuto chiamare le forze dell’ordine per poter uscire in sicurezza.