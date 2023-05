La Fiorentina tra l’élite del calcio europeo per numero impegni ma in ritardo in campionato: la rosa è all’altezza della situazione?

Di fatto, solo tre squadre in Europa hanno giocato quanto e più della Fiorentina: parliamo di élite del calcio europeo, dal Manchester United a quota 58 al Real con 55 e il City con 54. La squadra viola raggiungerà oggi pomeriggio proprio quota 54 e proseguirà nella sua usurantissima marcia verso fine stagione e, si auspica, verso un qualche traguardo che ne giustifichi le fatiche. Il Corriere dello Sport-Stadio infatti, sottolinea il grosso gap in campionato dalla zona coppe, a testimonianza di come alla rosa manchi quel quid di qualità che ha impedito di portare avanti parallelamente più percorsi. Ed è proprio su questo che la dirigenza viola si potrà concentrare in estate, sperando di aver qualche altro trofeo per cui competere oltre al campionato.