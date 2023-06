La Fiorentina tratta per un giovane talento serbo del Partizan: c’è l’offerta del club viola

Samed Bazdar, seconda punta serba classe 2004 del Partizan Belgrado. Sarebbe questo il nome sul taccuino di Pradè e dei suoi collaboratori per rinforzare il reparto offensivo per la prossima stagione. Secondo quanto scrive il portale serbo informer.rs, il direttore generale del club bianconero Milos Vazura sarebbe a Milano, dove ha avuto contatti con intermediari di mercato viola.

La Fiorentina, sempre secondo quanto si legge, avrebbe messo sul piatto 2 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Una cifra ritenuta abbastanza bassa in patria per un talento del suo calibro, ma la società viola può contare sulle difficoltà economiche del Patrizan, che dunque potrebbe accettare l’offerta viola.

In passato ci avevano provato per lui anche Wolfsburg, Besiktas e Juventus, non arrivando mai a soddisfare le richieste del club serbo. I primi contatti con la società viola, invece, risalirebbero all’inverno.