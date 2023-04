La Fiorentina travolge una derelitta Sampdoria e torna davanti alle altre duellanti per l’ottavo posto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un dominio a tutto tondo per la Fiorentina che ha travolto una Sampdoria ormai ad un passo dalla retrocessione: 5-0 per la squadra di Italiano, che così torna davanti alle altre duellanti in lizza per l’ottavo posto, in attesa della gara del Bologna.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 79, Lazio 61, Juventus 59, Inter 57, Roma 57, Milan 57, Atalanta 55, Fiorentina 45, Bologna 44, Monza 44, Sassuolo 43, Udinese 42, Torino 42, Salernitana 34, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27, Cremonese 20, Sampdoria 17.