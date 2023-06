La Fiorentina valuta il colpo Gnonto: nel 4-3-3 di Italiano ci starebbe alla perfezione

All’interno dell’Under 21 azzurra che sta giocando attualmente la fase finale dell’Europeo, il pezzo più pregiato della rosa è senz’altro l’esterno Willy Gnonto che ha già giocato (e segnato) anche con la Nazionale A di Mancini.

Tante le doti di questo ragazzo 2003, per questo sarebbe un vero peccato vederlo ancora giocare nel Leeds retrocesso in Championship (Serie B inglese).

La richiesta economica del proprio club non è bassa, ma per Willy non mancano le pretendenti. La Gazzetta dello Sport riporta stamani la notizia che l’Everton lo terrebbe in Inghilterra, mentre da noi la Fiorentina valuta il colpo: nel 4-3-3 di Italiano ci starebbe alla perfezione. E tra i 2003, è difficile trovare un giocatore già così pronto.