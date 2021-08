La Fiorentina vince la battaglia per Vlahovic con l’Atletico e ora resta solo una settimana di resistenza

Neanche la chiamata del Cholo Simeone è servita: per il momento la Fiorentina e l’influenza di Commisso hanno avuto la meglio su Dusan Vlahovic, convincendolo a rimanere e a scongiurare il pressing da parte dell’Atletico Madrid. Una bella vittoria per la società viola che così dopo Milenkovic ha ottenuto il sì anche dal centravanti, un sintomo di fiducia importante e di fatto una bella preoccupazione in meno per Vincenzo Italiano che così potrà continuare a lavorare con il suo attaccante principale.

Pericolo Atletico dunque scongiurato ad una settimana dalla fine del mercato, con un Vlahovic a questo punto sempre più convinto della permanenza anche a fronte di eventuali approcci delle ultime ore da parte di altri club, su tutti il Man City. La candidatura degli inglesi era stata anche più attraente di quella spagnola ma di mezzo c’è la volontà del calciatore che ad oggi vede solo viola ed è l’elemento più importante per resistere anche nell’ultima settimana di mercato.