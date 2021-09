La Fiorentina vola a ridosso di Roma e Inter, l’Empoli scavalca il Bologna e Berardi trascina il Sassuolo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Tre partite alle 15, non solo la Fiorentina che vincendo a Udine si è riportata davanti all’Atalanta e a ridosso di Roma e Inter. Sugli altri campi vittoria netta dell’Empoli, che ha superato per 4-2 il Bologna al ‘Castellani’: a segno Pinamonti, Bajrami e Ricci, oltre all’autogol iniziale di Bonifazi; per i rossoblu invece Barrow e Arnautovic.

A Reggio Emilia invece vittoria di misura del Sassuolo sulla Salernitana, grazie al secondo gol consecutivo segnato da Berardi, stavolta di testa.

La nuova classifica di Serie A: Milan 16, Napoli 15, Inter 14, Roma, Fiorentina 12, Atalanta 11, Empoli 9, Lazio, Bologna, Juventus 8, Torino, Udinese, Sassuolo 7, Sampdoria, Verona, Genoa 5 , Spezia, Genoa, Venezia 4, Cagliari 2, Salernitana 1.