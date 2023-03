La Fiorentina vola a Sivas senza terzini sinistri: fiducia a Ranieri o uno tra Dodo e Venuti riadattato?

Non ci saranno né Biraghi né Terzic a disposizione di Vincenzo Italiano per il ritorno in campo della Fiorentina contro il Sivasspor in terra turca. Il terzino serbo è alle prese con un infortunio, mentre il capitano viola dovrà scontare un turno di squalifica dopo lo strano cartellino giallo rimediato al Franchi proprio contro i turchi. Italiano studia quindi le contromosse per coprire la fascia sinistra e le alternative sono due.

Quella al momento più probabile sembra suggerire Luca Ranieri nella sua posizione naturale, dove ha giocato anche nell’ultima stagione alla Salernitana in prestito. L’allenatore, però, può anche scegliere di dirottare uno tra Dodo e Venuti sulla fascia sinistra (più probabile il brasiliano) e iniziare così.

La fiducia a Ranieri non manca e potrebbe non mancare nemmeno domani, in occasione di una delle partite più importanti della stagione. Nelle ultime apparizioni, poi, è stato lui a prendere il posto di Biraghi a partita in corso.