La Fiorentina voleva un giovane talento della Roma, ma i giallorossi hanno risposto picche. E di mezzo c’è Raiola

Riccardo Calafiori, 18 anni appena compiuti e una sola presenza in Serie A. Tanto è bastato a Fiorentina e Milan per mettere nel mirino il giovane centrocampista della Roma, con i viola che erano arrivati a offrire per lui 8 milioni. I giallorossi hanno risposto di no, ma ora si trovano con una patata bollente in casa. Il ragazzo è della scuderia di Mino Raiola che sta trattando il rinnovo. La Roma ha proposto un quinquennale a 400mila euro stagionali, ma il noto procuratore avrebbe chiesto addirittura il triplo. Che la Fiorentina abbia evitato un affare “scomodo”? A riportarlo è il Corriere dello Sport

0 0 vote Article Rating