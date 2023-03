La Fiorentina vuole lo sconto sul Franchi, il Comune chiede garanzie a Commisso

Saranno mesi ad alta tensione quelli che verranno in merito alla vicenda stadio. Lo scrive la Repubblica Firenze, che sottolinea come la convenzione della Fiorentina al Franchi scadrà tra poche settimane e di come la società viola si aspetti uno sconto sul prezzo da parte del Comune, anche perché la Curva Ferrovia rimarrà chiusa già a partire da gennaio 2024.

Da Palazzo Vecchio fanno sapere che la possibilità di un prezzo inferiore rispetto a quello precedentemente concordato è concreta e fattibile, ma il comune chiederà a Commisso garanzie sull’utilizzo dell’impianto anche dopo la fine dei lavori, scartando una volta per tutte altre possibili alternative.