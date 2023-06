La Fiorentina vuole regalare presto a Italiano il successore di Amrabat: tre i nomi nella lista di Pradè

Mentre in mattinata è arrivata la notizia della partenza di Sofyan Amrabat per la Spagna, in casa Fiorentina si pensa al suo possibile sostituto. C’è però da far presto, per provare a consegnare il nuovo centrocampista a Italiano prima del ritiro estivo della prima metà di luglio, essendo una posizione e un ruolo fondamentale per il gioco di Italiano.

Di nomi ne circolano, scrive La Nazione, ma molto dipenderà dal modulo con cui Italiano intende portare avanti il suo progetto a Firenze. Se si cerca un regista puro, per un 4-3-3 come poteva essere Torreira, il nome è quello di Maxime Lopez del Sassuolo. Alla Fiorentina il ragazzo piace, ma al momento non si registrano offerte. Quella nervoverde poi si sa, è bottega cara.

In casa Bologna invece si tengono d’occhio i profili di Jerdy Schouten e Dominguez, il primo con caratteristiche più vicine a quelle di un regista, il secondo meno. L’olandese non è valutato poco dai felsinei, che sparano sui 25 milioni, mentre sull’argentino c’è un rinnovo in bilico che sembra non voler arrivare.