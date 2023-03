La Fiorentina vuole rinnovare la sua difesa: Burdisso mette gli occhi su un giovane difensore brasiliano

Nonostante il calciomercato sia sostanzialmente chiuso, e la squadra si stia preparando ad affrontare il mese di Aprile, la Fiorentina continua a monitorare alcuni profili, e questa volta lo sguardo del club gigliato sembra esser finito nuovamente in Brasile.

Secondo quanto riportato dal portale sportivo brasiliano Torcedores.com il club di Rocco Commisso, con Burdisso in prima linea, starebbe seguendo da vicino il difensore centrale classe ’99 dell’Ituano Bernardo Schappo. Sul centrale ci sarebbe in pole position il Fortaleza, che già da tempo ha chiesto informazioni su di lui, intavolando una trattativa con il club proprietario del cartellino, ma è chiaro che se i viola decidessero di affondare il colpo il richiamo della Serie A potrebbe chiaramente indirizzare la trattativa verso Firenze.

Per il momento le cifre per Schappo restano accessibili anche per un club come la Fiorentina. Secondo quanto riportato sullo stesso portale all’interno del contratto che lega il giocatore all’Ituano fino al 2024 sarebbe presente anche una clausola rescissoria che potrebbe liberarlo anzitempo: 2 milioni è il valore di quella relativa ai club europei, 3 se ad acquistarlo sarà una squadra brasiliana.