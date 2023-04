“La Fiorentina vuole vincere la Conference ed è la più determinata a farlo, ma contro di loro abbiamo già fatto la storia. Non vogliamo fermarci qui”

In Polonia attendono trepidanti la sfida di stasera tra Fiorentina e Lech Poznan e tra i tanti ad aver commentato l’avvicinamento a una sfida così importante c’è stato Maciej Henszel, giornalista ed ex portavoce del Lech, che ha parlato al portale przegladsportowy.onet.pl: “Siamo felici di avere tamtissimi tifosi e questa è la cosa più importante. Ci aspettano grandi emozioni. La Fiorentina è concentrata sulla vittoria della Conference. Abbiamo studiato una squadra che non è solo forte, ma probabilmente anche la più determinata a vincere. Ma stiamo costruendo la nostra storia, abbiamo raggiunto i quarti di finale e non vogliamo assolutamente fermarci qui. Vogliamo andare oltre”.

E sul confronto tra le due squadre nel 2015: “Ricordo che eravamo seduti a tarda sera, dopo le 23, nella piazza principale di Firenze e aspettavamo un messaggio dall’allora portavoce del Lech che ci informasse se la squadra fosse finalmente arrivata dopo un problema all’aereo. Prima di mezzanotte abbiamo saputo che la squadra era arrivata. La squadra era stanca, senza riposo, senza allenamento e aver familiarizzato con lo stadio, perché tutto il giorno avevano aspettato a Poznań la sostituzione dell’aereo. C’erano tante avversità eppure abbiamo battuto la Fiorentina 2-1. Era la prima vittoria della squadra polacca in Italia nelle coppe europee, quindi stavamo scrivendo la storia allora”.