La firma per la convenzione per il Franchi è solo questione di ore, limati i dettagli tra Fiorentina e Comune. Stasera Commisso vicino a Nardella

Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, è solo questione di ore la doppia firma per la convenzione per l’utilizzo del Franchi da parte della Fiorentina per la stagione 2023/24. Gli ultimi dettagli con il Comune per la concessione sono stati limati e la società viola potrà comunicare il suo stadio per le possibili coppe europee per la prossima stagione entro il limite imposto dalla FIGC al 30 aprile.

La Fiorentina avrà uno sconto importante sul prezzo, visto che la Curva Ferrovia dovrebbe chiudere nei prossimi mesi per i lavori di restyling. Dal milione e centomila euro a 650mila euro. In ballo, come noto, non c’è solo il futuro del Franchi per il prossimo anno, ma il futuro del Franchi in generale, vista la mancata concessione dei fondi del Pnrr per l’impianto da parte dell’UE. Il Comune, insieme al Governo, dovrà trovare i 55 milioni mancanti per coprire tutte le spese necessarie.

Intanto oggi sulle tribune del Franchi saranno spalla a spalla Commisso, numero uno viola arrivato a Firenze nelle ultime ore, e Nardella, primo cittadino fiorentino, per assistere a Fiorentina-Cremonese. Un’occasione importante per le parti per parlare anche del tema stadio. Anche se nei prossimi giorni non mancheranno occasioni per farlo.