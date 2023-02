La formazione ufficiale della Fiorentina: Amrabat si riprende la regia da mascherato, davanti fiducia a Saponara

Calcio d’inizio alle ore 18 per Fiorentina-Bologna, match valido per la 21° giornata di Serie A. Vincenzo Italiano conferma il 4-3-3 con Terracciano in porta, Biraghi e Dodo sulle corsie e la coppia di centrali composta da Milenkovic e Igor. In regia torna Amrabat con maschera protettiva, ai suoi lati Bonaventura e Barak. Davanti ancora Jovic guida un tridente formato da Gonzalez e Saponara.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Biraghi, Milenkovic, Igor, Dodo; Amrabat, Bonaventura, Barak; Gonzalez, Jovic, Saponara.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumi, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirkzee.