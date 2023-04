La formazione ufficiale della Fiorentina: Castrovilli in mediana al posto di Amrabat, davanti tutto confermato

Calcio d’inizio alle ore 21.00 per Fiorentina-Cremonese, gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. In finale ad attendere la vincente di questa sfida ci sarà l’Inter di Simone Inzaghi, che ieri ha eliminato la Juventus di Allegri. Da un 2-0 allo Stadio Zini di Cremona arriva invece la squadra di Vincenzo Italiano, che scenderà in campo col seguente undici.

In porta ci sarà chiaramente Terracciano, classica difesa a 4 formata da Dodo, Milenkovic, Igor e Biraghi. In mediana agirà la coppia formata da Mandragora e Castrovilli: resta quindi in panchina il diffidato Sofyan Amrabat. In attacco, dietro l’unico centravanti Cabral, agirà il tridente composto da Nico Gonzalez, Barak e ed Ikone.

Questa le formazione ufficiali della due squadre:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Castrovilli; Gonzalez, Barak, Ikone, Cabral. All. Italiano.

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Sernicola, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Meité, Galdames, Quagliata; Felix Afena-Gyan, Okereke. All: Ballardini