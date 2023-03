La formazione ufficiale della Fiorentina: conferme per bomber Cabral e Ikoné assist-man. Sorpresa in difesa

E’ tutto pronto al ‘Franchi’ per il fischio d’inizio tra Fiorentina e Milan, gara valida per la 25° giornata di Serie A. Vincenzo Italiano si affida al suo ormai classico 4-3-3 per sfidare Pioli e lo fa con Terracciano in porta (oggi con la quarta maglia di color nero) dietro ad un quartetto formato da capitan Biraghi, Quarta, Igor e Dodo. In cabina di regia l’immancabile Amrabat, mentre ai suoi lati agiranno Mandragora e Bonaventura. Conferma davanti per bomber Cabral; a chiudere il tridente ci pensano Gonzalez e Ikoné. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Biraghi, Quarta, Igor, Dodo; Amrabat, Mandragora, Bonaventura; Gonzalez, Cabral, Ikonè. All. Vincenzo Italiano.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu; Thiaw; Tomori; Messias; Bennacer; Tonali; Theo Hernandez; De Ketelaere; Rebic; Giroud. All: Pioli.