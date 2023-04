La formazioni ufficiali di Fiorentina-Sampdoria: Esordio in A per Cerofolini, si rivedono Duncan e Jovic ma non Brekalo

Scelte a sorpresa per Vincenzo Italiano che per la Sampdoria sceglie addirittura Cerofolini tra i pali e rilancia Duncan e Jovic tra centrocampo e attacco. Non è ancora il momento di Brekalo, che parte ancora dalla panchina, con Sottil e Gonzalez sugli esterni. Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA: Cerofolini; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Jovic, Sottil.

SAMPDORIA: Ravaglia, Amione, Gunter, Oikonomou, Augello, Leris, Rincon, Winks, Zanoli, Gabbiadini, Lammers.