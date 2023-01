La formazione ufficiale della Fiorentina Femminile: un po’ di turnover per Panico che lascia in panchina Boquete e la nuova arrivata

Calcio d’inizio alle ore 14:30 per Verona-Fiorentina Femminile, gara valida per la seconda giornata del girone di Coppa Italia delle ragazze di Panico. Il tecnico gigliato ha scelto un 11 con qualche cambio rispetto alla solita formazione titolare, lasciando a riposto Catena, Erzen e Boquete. Tra le convocate e in panchina anche il nuovo acquisto Hammarlund. Di seguito le scelte delle due allenatrici:

VERONA (4-3-2-1): Shore; Pellinghelli, Ledri, Meneghini, Capucci; Giai, Sardu, Lotti; Anghileri; Rognoni, Peretti. All. Brutti. A disposizione: Keizer, Lefebvre, Bursi, Casellato, Semanova, Quazzico, Vergani, Pecchini, Croin.