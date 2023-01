La formazione ufficiale della Fiorentina: Gollini ritrova i pali e Amrabat la mediana. Scelte obbligate in attacco

E’ quasi tutto pronto allo stadio Artemio Franchi per il calcio d’inizio tra Fiorentina e Sampdoria, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Per i Viola, si tratta del primo impegno stagionale in questa competizione e, visto anche il risultato di Milan-Torino, devono provare ad approfittarne.

Mister Italiano sceglie l’ormai abituale 4-2-3-1 con Gollini in porta, Terzic, Quarta, Ranieri e Dodo a comporre la linea di difesa. Chiavi del centrocampo che tornano nelle mani di Amrabat, per la prima volta dal 1′ dopo il rientro dal Mondiale, al suo fianco Duncan. In attacco, scelte obbligate con Barak dietro a Jovic, ai cui lati agiranno Kouamé e Ikoné. Di seguito le scelte dei due tecnici:

FIORENTINA (4-2-3-1): Gollini; Terzic, Quarta (C), Ranieri, Dodo; Amrabat, Duncan; Ikoné, Barak, Kouamé; Jovic.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Contini; Murillo, Colley, Amione; Zanoli, Paoletti, Rincon, Murru; Djuricic; Sabiri, Montevago.