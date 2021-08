Le formazioni ufficiali di Roma-Fiorentina: Igor vince il ballottaggio della difesa, prima da titolare in A per Maleh e davanti tridente pesante

Prima di Serie A per la nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano, che scenderà in campo tra meno di un’ora all’Olimpico contro la Roma: per il tecnico viola ci sono Igor e Maleh dal primo minuto in campo, al posto di Quarta e Castrovilli. Davanti invece il tridente pesante con Vlahovic, Gonzalez e Callejon.

Formazione Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All.: Italiano.