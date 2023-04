La formazione ufficiale della Fiorentina: in difesa si rivede Venuti, a centrocampo nessun turnover. Davanti torna Jovic

Calcio d’inizio alle ore 18:45 per Fiorentina-Lech Poznan, gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. Ad attendere la vincente di questa sfida ci sarà quella di Nizza-Basilea, terminata 2-2 nel round di andata. Da un 4-1 in terra polacca arriva invece la squadra di Vincenzo Italiano, che scenderà in campo col seguente undici.

In porta Terracciano, difesa a 4 formata da Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi. In mediana agirà Mandragora, ai suoi lati Barak e Bonaventura. Tridente infine formato da Gonzalez, Jovic e Sottil. Di seguito le scelte dei due tecnici:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Barak, Bonaventura; Gonzalez, Jovic, Sottil. All. Italiano.

LECH POZNAN (3-4-1-2): Bednarek; Milic, Karlstrom, Dagerstal; Skoras, Czerwinski, Murawski, Rebocho; Afonso Sousa; Velde, Sobiech. All. van den Brom.