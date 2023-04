La formazione ufficiale della Fiorentina: Italiano concede un turno di riposo a un perno della difesa. Sorpresa in attacco

E’ quasi tutto pronto all’INEA Stadion di Poznan per il calcio d’inizio fra Lech Poznan e Fiorentina, gara valida per l’andata dei quarti di finale della Conference League. Vincenzo Italiano per questa sfida ha scelto Terracciano in porta, Biraghi, Milenkovic, Ranieri e Dodo in difesa. In mediana torna Amrabat, con Bonaventura e Mandragora ai suoi lati. In attacco confermati Cabral e Gonzalez, mentre a chiudere il tridente ci penserà Brekalo. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Biraghi, Milenkovic, Ranieri, Dodo; Amrabat, Mandragora, Bonaventura; Gonzalez, Cabral, Brekalo. All. Italiano.

LECH POZNAN (3-5-2): Bednarek; Pereira, Milic, Satka; Rebocho, Kvekveskiri, Karlstrom, Velde, Skoras; Ishak, Marchwinski. All. van den Brom.