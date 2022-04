La formazione ufficiale della Fiorentina: Italiano dà fiducia a Maleh. Finalmente il tridente più intrigante parte dall’inizio

Dentro Maleh e fuori Duncan e soprattutto il tridente più intrigante, quello composto da Ikone, Gonzalez e Cabral viene messo dall’inizio. Queste le principali indicazioni che arrivano al momento dell’uscita della formazione ufficiale della Fiorentina, la squadra che oggi affronterà il Venezia.

Odriozola, come previsto, riparte dalla panchina: come terzino destro viene riconfermato Venuti. Ritorna in campo anche Torreira dopo la squalifica scontata contro il Napoli.

La formazione ufficiale della Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Ikone, Cabral, Gonzalez. All.: Italiano.