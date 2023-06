La formazione ufficiale della Fiorentina: Italiano sorprende anche per l’ultima di campionato. Con Cabral davanti ci sono Ikoné e Kouamé

Per l’ultimo appuntamento del campionato della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha scelto di fare un po ‘ di turnover in vista dell’attesissima finale di Conference League contro il West Ham. Vediamo assieme le scelte operate per affrontare il Sassuolo di Dionisi. In porta c’è Cerofolini, che fa riposare Terracciano; difesa a quattro composta da Dodo, Ranieri, Martinez Quarta e Terzic. In mezzo al campo notiamo Duncan e Amrabat, in posizione più avanzata Castrovilli. Davanti tridente formato da Ikoné, Cabral e Kouamé.

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Dodo, Ranieri, Martinez Quarta, Terzic; Amrabat, Duncan; Ikoné, Castrovilli, Kouamé; Cabral. All. Italiano.

SASSUOLO (4-3-3): Russo; Toljan, Ruan, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez, M. Henrique; Berardi, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi.