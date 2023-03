La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Aquilani conferma Comuzzo e rispolvera Vitolo in mediana. Davanti il duo Toci-Distefano. Tanti giovanissimi in panchina

Tra meno di un’ora la Fiorentina Primavera scenderà in campo contro l’Hellas Verona per la 23esima giornata del campionato Primavera 1. Aquilani sceglie Tognetti in porta, linea a tre in difesa con Gentile, Comuzzo e Lucchesi. A centrocampo Kayode, Vitolo, Amatucci, Berti e Favasuli, mentre in attacco la coppia Toci-Distefano. Non ci sono Krastev (infortunato) e Martinelli (in nazionale U17).

Fiorentina (3-5-2): Tognetti, Lucchesi, Amatucci, Di Stefano, Berti, Vitolo, Favasuli, Toci, Gentile, Kayode, Comuzzo.

A disposizione: Vannucchi, Dolfi, Biagetti, Romani, Capasso, Presta, Chiesa, Caprini, Vigiani, Nardi, Harder