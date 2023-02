La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Aquilani conferma Comuzzo, si rivedono Berti e Falconi. Toci e Distefano guidano l’attacco, out Krastev

La Fiorentina Primavera affronta il Milan alle ore 16 per proseguire la corsa alle posizioni di vertice della classifica. Mister Aquilani conferma Comuzzo in difesa, che sostituisce l’infortunato Krastev. Il terzetto difensivo sarà completato da Biagetti e Lucchesi, in porta Martinelli. Amatucci, Berti e Falconi il trio in mediana, sulle fasce Kayode a destra e Favasuli a sinistra. In attacco la coppia Distefano-Toci. Di seguito anche la formazione del Milan:

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Biagetti, Comuzzo, Lucchesi; Kayode, Falconi, Amatucci, Berti, Favasuli; Toci, Distefano

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bozzolan; Stalmach, Victor, Zeroli; Cuenca, El Hilali, Alesi.