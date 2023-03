Volti noti nell’undici scelto da Alberto Aquilani per affrontare il Sassuolo, con il consueto 3-5-2 delle ultime settimane e lo spostamento a tutta fascia di Kayode e Favasuli. In difesa conferma per Comuzzo mentre Distefano sarà la spalla di Toci. Questo l’undici ufficiale viola:

Martinelli; Comuzzo, Krastev, Lucchesi; Kayode, Berti, Amatucci, Falconi, Favasuli; Toci, Distefano.