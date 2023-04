La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Aquilani fa turnover in vista della Coppa Italia. Panchina per Toci e Distefano, Kayode…

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Cesena-Fiorentina, sfida valida per il Campionato Primavera. Mister Alberto Aquilani si affida a Martinelli per difendere i pali. Difesa a tre con Gentile, Comuzzo e Lucchesi; riposa Krastev. Sugli esterni, Vigiani e Favasuli, mentre al centro del campo prendono posto Berti, Vitolo e Amatucci. Davanti, il duo è composto da Presta e Sene; solo panchina per Distefano e capitan Toci. Neanche convocato, invece, Kayode.

Cesena (4-2-3-1): Galassi; Manetti, Ferretti, Lepri, Rossi; Balde, Lilli; Suliani, Giovannini, Gessaroli; Polli. Allenatore: Giovanni Ceccarelli.

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Gentile, Comuzzo, Lucchesi; Vigiani, Berti, Amatucci, Vitolo, Favasuli: Presta, Sene. Allenatore: Alberto Aquilani.