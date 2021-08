La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Aquilani getta subito nella mischia due volti nuovi e ritrova Bianco

Primo appuntamento della stagione per la Fiorentina Primavera, che esordisce al “Bozzi” contro la Juventus in campionato: per Aquilani c’è il recupero di Bianco, dopo l’estate con la prima squadra, e subito in campo i nuovi Kayode e Egharevba. Questa la formazione ufficiale:

Fogli; Gentile, Frison, Ghilardi, Kayode; Bianco, Corradini; Di Stefano, Agostinelli, Egharevba; Munteanu.