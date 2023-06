La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Aquilani ripropone la squadra vittoriosa con la Roma. Distefano guida l’attacco, Amatucci in regia. Il centravanti è ancora Sene

Alle ore 20:00 allo stadio Ricci di Sassuolo va in scena Torino-Fiorentina, gara valida per la semifinale del campionato Primavera. Mister Alberto Aquilani ripropone lo stesso undici che ha sfidato la Roma, senza cambiare neppure un elemento dal primo minuto. In porta c’è Martinelli, difesa composta da Gentile, Krastev, Lucchesi e Kayode. Amatucci in cabina di regia, Berti e Harder le mezzali. Davanti Capasso e Distefano assisteranno Sene. Ecco le scelte dei due tecnici:

TORINO (4-3-1-2): Passador; Dembelé, Dellavalle, N’Guessan, Antolini; Savva, Gineitis, Ruiz; Weidmann; Caccavo, Njie. A disp.: Brezzo, Servalli, Wade, Rettore, Dell’Aquila, Ansah, Corona, Ciammaglichella, Vaiarelli, Silva, Ruszel, Opoku, Barzago, Capac, Makadji. Allenatore: Giuseppe Scurto

FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Gentile, Krastev, Lucchesi, Kayode; Harder, Amatucci, Berti; Capasso, Sene, Distefano. A disp.: Tognetti, Dolfi, Elia, Scuderi, Biagetti, Vitolo, Presta, Favasuli, Chiesa, Caprini, Vigiani, Padilla Mendoza, Nardi, Ievoli, Comuzzo. Allenatore: Alberto Aquilani