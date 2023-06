La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Aquilani ritrova Martinelli, Distefano e Capasso sugli esterni

Niente Toci ma il grande ritorno di Tommaso Martinelli tra i pali: per Aquilani una bella disponibilità quella del portiere dell’Under 17 azzurra, assente proprio dalla gara con la Roma in finale di Coppa Italia. Contro i giallorossi oggi in cerca della rivincita e della semifinale scudetto, il tecnico viola si presenterà con questo undici:

Martinelli; Gentile, Krastev, Lucchesi, Kayode; Berti, Amatucci, Harder; Capasso, Sene, Distefano.