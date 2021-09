La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: c’è Toci titolare in attacco, Aquilani si affida al tridente

Il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha fatto le sue scelte per quello che riguarda la formazione titolare che oggi giocherà contro il Cagliari in terra sarda. C’è Toci titolare in attacco, autore di un gol contro l’Inter nella scorsa giornata.

In attacco la punta centrale classe 2003 va a completare il tridente formato da Egharevba e Distefano.

Cagliari: D’Aniello, Zallu, Palomba, Iovu, Noah, Conti, Kourfalidis, Desogus, Delpupo, Tramoni, Yanken.

Fiorentina (4-3-3): Fogli; Rocchetti, Frison, Lucchesi, Kayode; Bianco, Corradini, Agostinelli; Egharevba, Toci, Distefano.