La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: debutto da titolare per Gori

Alle 15, allo stadio Artemio Franchi, la Fiorentina Primavera scenderà in campo contro il Sassuolo per il posticipo della quarta giornata di campionato. Alberto Aquilani dà fiducia a Gori, alla prima da titolare dopo essere subentrato a partita in corso nelle precedenti uscite.

Ecco la formazione ufficiale scelta dal tecnico della Fiorentina (4-3-3): Fogli; Rocchetti, Frison, Lucchesi, Kayode; Bianco, Corradini, Agostinelli; Egharevba, Gori, Distefano.