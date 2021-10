In campo tra mezz’ora circa sul campo dell’Hellas Verona, la Fiorentina Primavera cerca la seconda vittoria consecutiva in campionato. Aquilani sceglie per la prima volta il bulgaro Andonov tra i pali; davanti invece il tridente composto da Egharevba, Agostinelli e Distefano dietro a Toci. Questo l’undici ufficiale viola:

Andonov, Gentile, Kayode, Frison, Lucchesi, Bianco, Corradini, Agostinelli, Distefano, Egharevba, Toci.