La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: si rivedono Gentile e Sene, panchina per Krastev e Favasuli. Ancora out Toci

Il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha reso le sue scelte per l’importante gara contro la Roma dell’ex allenatore delle giovanili viola Federico Guidi. Rispetto all’ultima gara di campionato torna Gentile sulle retrovie e Sene in attacco con Capasso e Distefano, vanno invece in panchina Krastev e Favasuli. Sul fronte offensivo ancora out per infortunio Toci.

Roma: Del Bello, Louakima, Keramitsis, Chesti, Falasca, D’Alessio, Faticanti, Pagano, Cassano, Majchrzak, Misitano.

Fiorentina (4-3-3): Tognetti; Gentile, Comuzzo, Lucchesi, Kayode; Harder, Amatucci, Berti; Capasso, Sene, Distefano.