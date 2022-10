La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: tornano Amatucci e Toci dal primo minuto. C’è anche Vigiani

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Bologna-Fiorentina, sfida valida per il Campionato Primavera 1. Aquilani ritrova i titolari Toci, che prende il posto di Sene, fermo per infortunio fino a inizio 2023, e Amatucci, rientrato dopo l’infortunio rimediato in Nazionale U19 che lo ha tenuto fermo circa tre settimane. Indisponibile Biagetti, probabilmente coinvolto in qualche problema fisico.

BOLOGNA (4-3-2-1): Bagnolini; Mercier, Amey, Motolese, Corazza: Urbanski, Bynoe, Rosetti; Pyyhtia, Mazia; Raimondo. Allenatore: Luca Vigiani.

FIORENTINA (4-3-2-1): Martinelli; Kayodé, Lucchesi, Krastev, Favasuli; Vigiani, Amatucci, Falconi; Berti, Distefano; Toci. Allenatore: Alberto Aquilani.