La Formazione ufficiale della Fiorentina: Quarta scalza Igor in difesa, Castrovilli torna titolare

Alle 20.45 la Fiorentina farà il suo esordio casalingo in campionato contro il Torino di Ivan Juric. Per la prima al Franchi Vincenzo Italiano ripropone la stessa formazione scesa in campo all’Olimpico con 3 soli cambi. In porta ovviamente, dopo l’espulsione di Dragowski contro la Roma, ci sarà Terracciano. In difesa a far coppia con Milenkovic questa volta sarà ci sarà Martinez Quarta. Ultima novità a centrocampo dove Maleh verrà sostituto da Castrovilli. In attacco riproposto il tridente Gonzalez-Vlahovic-Callejon

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Vincenzo Italiano

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Djidji, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Aina; Linetty, Sanabria; Belotti. All. Juric.