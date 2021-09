La Formazione ufficiale della Fiorentina: Terracciano in porta, Duncan manda Castrovilli in panchina

Alle 20.45 la Fiorentina scenderà sul terreno di gioco del Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Dopo la conferenza stampa di ieri, Italiano conferma di lasciare in panchina, almeno dal primo minuto, tutti i nazionali sudamericani. Nonostante la fine della squalifica del polacco, Terracciano viene preferito a Dragowski. In difesa c’è un solo cambio rispetto alla sfida contro il Torino: Igor prenderà il posto di Martinez Quarta in coppia con Milenkovic. Novità anche a centrocampo: il neo arrivato Torreira parte dal primo minuto al posto di Pulgar mentre Duncan viene preferito al posto di Castrovilli. Davanti sarà Sottil a completare l’attacco con Vlahovic e Callejon.

Ecco l’undici iniziale scelto da Vincenzo Italiano:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil.