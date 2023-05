La formazione ufficiale della Fiorentina: Terracciano ritrova i pali e Igor la difesa. Italiano sceglie il tridente pesante

Calcio d’inizio alle 18:00 per Salernitana-Fiorentina, incontro valevole per il 33° turno di Serie A. Vincenzo Italiano cerca i tre punti contro Paulo Sousa proponendo le seguenti scelte. In porta Terracciano, dietro a un quartetto composto da Dodo, Martinez Quarta, Igor e Biraghi. In mediana agiranno Mandragora e Castrovilli, alle spalle di Barak che si muoverà in posizione più avanzata. Davanti spazio al tridente formato da Ikoné, Cabral e Gonzalez. A seguire le formazioni ufficiali della gara:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Castrovilli, Barak; Ikoné, Cabral, Gonzalez. All. Italiano.

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Maggiore; Dia, Botheim. All. Sousa.