La formazione ufficiale dell’Italia: ampio turnover per Mancini, Biraghi titolare a sinistra. Castrovilli…

Alle 20.45 l’Italia scenderà in campo a Reggio Emilia contro la Lituania, in un match fondamentale per la qualificazione ai Mondiali 2022. Sarà importante anche tenere d’occhio la partita tra Irlanda del Nord e Svizzera, sperando in un passo falso degli elvetici.

Come previsto Mancini cambia gran parte della formazione titolare, visti anche i tanti giocatori che sono rientrati anzitempo presso i rispettivi club per problemi fisici. Spazio dunque alle seconde linee e quindi anche al terzino della Fiorentina Cristiano Biraghi, che occuperà la fascia sinistra al posto di Emerson Palmieri. Panchina invece per Gaetano Castrovilli.

La formazione ufficiale dell’Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Acerbi, Biraghi; Cristante, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Raspadori, Kean. Ct: Roberto Mancini.