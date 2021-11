La formazione ufficiale dell’Italia: Chiesa e Berardi guidano l’attacco azzurro nella partita decisiva per andare ai Mondiali

Alle 20.45 l’Italia scenderà in campo a Belfast contro l’Irlanda del Nord nella partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2022. Gli Azzurri non solo devono vincere, ma anche farlo mantenendo una differenza reti superiore alla Svizzera. Gli elvetici, che hanno gli stessi punti, sono infatti impegnati in casa contro la Bulgaria, formazione tutt’altro che inarrestabile.

Per centrare la qualificazione ed evitare lo spauracchio dei play-off, Mancini si affida al suo solito 4-3-3 con delle novità negli interpreti rispetto alla gara contro la Svizzera. Portiere e difesa restano gli stessi, mentre a centrocampo c’è Tonali insieme a Jorginho e Barella. In attacco nessuna punta vera, ma un tridente formato da Insigne, Berardi e l’ex Fiorentina Chiesa.

FORMAZIONI UFFICIALI IRLANDA DEL NORD-ITALIA:

Irlanda del Nord (4-5-1): Peacock-Farrell; Cathcart, Flanagan, J. Evans, Lewis; S. Davis; Dallas, McCann, Saville, White; Magennis.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Tonali, Jorginho, Barella; Berardi, Insigne, Chiesa.