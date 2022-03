La Fortuna si è ripresa tutto con gli interessi. Torreira pare l’orsetto della Duracell, l’invisibile Piatek

Se la vittoria non la confezionano i suoi campioni, se l’arbitraggio non le dà una mano, ci pensa la Dea Bendata a far vincere la Juventus. Se in qualche partita (Napoli e Atalanta) la Fortuna aveva dato una mano alla Fiorentina, propiziando l’autogol si è ripresa tutto con gli interessi.

Milenkovic – 7,5 – Anticipa Kean di testa e di piede senza soluzione di continuità, continua su Morata come se niente fosse.

Torreira – 7,5 – Pare un orsetto della pubblicità Duracell con le pile inesauribili: moto perpetuo: pressing costante, recupero palla puntuale, organizzazione della manovra efficace.

Piatek – 4 – De Ligt non gli lascia un briciolo di spazio né un granello di gloria. Invisibile.

