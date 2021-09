La forza della Fiorentina è il gruppo: nessuno fa come Italiano

In questo avvio di stagione, la Fiorentina non è mai scesa in campo con la stessa formazione della giornata precedente. Vincenzo Italiano, come aveva già dimostrato nella passata stagione allo Spezia, è un tecnico a cui piace ruotare i giocatori a disposizione con l’obiettivo di far sentire tutti importanti. Sono pochi i titolari inamovibili della rosa gigliata: ad oggi, solo tre giocatori (Biraghi, Bonaventura e Vlahovic) sono partiti dal 1’ nelle sei partite giocate dalla Viola tra Serie A e Coppa Italia.

Sono ben ventiquattro (venticinque, se si considera anche Pezzella) i giocatori schierati da Italiano fino ad ora. Tutti questi, ad eccezione di Amrabat, Kokorin, Saponara e del giovane Bianco, sono stati schierati almeno una volta da titolari. Solo due, invece, i calciatori che non hanno ancora mai visto il campo. Il terzo portiere Rosati e Terzic, a cui Italiano ha sempre preferito Biraghi sulla fascia sinistra della difesa viola.

In Italia nessuno ha impiegato gli stessi giocatori della Fiorentina, un dato che dimostra come uno dei punti di forza della squadra di Italiano sia il gruppo. Il tecnico gigliato tiene tutti i giocatori sulle spine, premia chi si impegna durante la settimana e non si fa problemi ad escludere chi ritiene che non si sia allenato nel modo giusto. Rispetto alle ultime stagioni, in casa gigliata il mondo si è completamente capovolto.